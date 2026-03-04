ブレーブスのジュリクソン・プロファー外野手（３３）が薬物使用違反で１６２試合の出場停止処分を受けると、ケーブルテレビＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が３日（日本時間４日）、報じた。

プロファーは昨季も薬物違反で８０試合の出場停止処分を受けたばかり、２度目の陽性反応を受け、今季は１６２試合すべてが欠場となる。３度目の陽性反応が出た場合は、永久出場停止処分となる。

プロファーは今シーズンの年俸１５００万ドルを支払われず、２０２６年のポストシーズンとワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への出場資格も失うという。一方、情報サイトのジ・アスレチックのケン・ローゼンタール記者は自らのＸ（旧ツイッター）に、大リーグ選手会はプロファーの出場停止処分に異議を申し立てる予定だと伝えた。

プロファーは、３年総額４２００万ドルの契約２年目。昨年の出場停止処分により、昨季は年俸１２００万ドルのうち６００万ドル弱が差し引かれた。

プロファーは１０代の頃から有望選手として注目されていたものの故障が多かったが、２０２４年パドレスで打率２割８分、２４本塁打して素質が開花。ＦＡとなってブレーブスとの３年契約を勝ちとった。昨季は出場停止処分明けの後半戦８０試合に出場し１４本塁打を放ち、今季はオズナ移籍によりＤＨの後継者として期待されていた。