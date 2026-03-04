¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ö¤¹¤´¤¤´¿À¼¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡× ¥Á¡¼¥à¹çÎ®¸å½é¼ÂÀï¤âÉÔ°Â¤Ê¤¯ËÜÀï¤Ø
¡þWBC¶¯²½»î¹ç ÆüËÜ5-4ºå¿À(3Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂç²ñÁ°ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤Çºå¿À¤Ë¾¡Íø¡£²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ï¹çÎ®¸å½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¹çÎ®¸å½é¤á¤Æ¼ÂÀï¤ËÄ©¤ó¤À²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢5ÈÖ¥µ¡¼¥É¤Ç½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤´¤¤´¿À¼¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿²¬ËÜÁª¼ê¡£Âç²ñ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ê¤Î¤ÇÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÁ°¤ËËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤¬¿·¤¿¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï¡ÖËÍ¤â¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·î6Æü¤ËWBC½éÀï¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£