¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿·´´Àþ°ÜÆ°¡ÄÌÜÎ©¤Ã¤¿à¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤·á¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ±ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤Ï£³Æü¤Ëºå¿À¤ÈºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢£µ¡½£´¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï£²ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç¤ªÌò¸æÌÈ¡£¤¢¤È¤ÏÈùÄ´À°¤ò·Ð¤Æ£¶Æü¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤È¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬°ÜÆ°¤¹¤ëÀè¡¹¤Ç¤Ï¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤¬È¯À¸¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤à´ñÀ×á¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü£²Æü¤Î£²ÈÖ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤âÄê°ÌÃÖ¤Î£±ÈÖ¤ËÂÇ½ç¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢·ë²Ì¤Ï°ì¥´¥í¡¢Æó¥´¥í¤Ç½ªÎ»¡£½Ð¾ì¤·¤¿£²»î¹ç¤Ç·×£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£×£Â£Ã³«Ëë¤òÁ°¤Ë¼ÂÀï´¶³Ð¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤ë¡£Æü¤ËÆü¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÂçÃ«¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¡£Ãæ¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì¹Ô¤¬Ì¾¸Å²°¤«¤éÂçºå¤Ë°Ü¤Ã¤¿£±Æü¤Î¿·´´Àþ°ÜÆ°¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ±ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÂçÃ«¤¬ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£Ì¾¸Å²°±Ø¤ä¿·Âçºå±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¤ÏÆ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬Ä¥¤é¤ì¡¢¤½¤Î³°Â¦¤Ë¤Ï¿Í¡¢¿Í¡¢¿Í¡Ä¡£±Ø°÷¤ä·Ù»¡´±¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢µ¬À©Àþ±Û¤·¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä°ìÈÌ¿Í¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤Ï·Ù¸î¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ø¥Ê¥¤¥ó¤Î°ÂÁ´¤Ê°ÜÆ°¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤â¤¢¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£à¿À°ÜÆ°á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÖÂçÃ«¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î²áÇ®¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë³Ê¹¥¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ëÅÀ¤äÈ¿±þ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢²á¾ê¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÁª¼ê¤ËÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£±Ø¤Ç¤Î°ÜÆ°¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£Æ»¤ò¼×¤é¤ì¤¿°ìÈÌÍøÍÑ¼Ô¤â¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¤¤¤¡£²þ¤á¤ÆÆüËÜ¿Í¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¡£¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï£×£Â£Ã¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤áÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤Îµ¼Ô¤Ç¡¢¶¯°ú¤Ê¥µ¥¤¥ó¤ÎÍ×µá¤äÀÜ¿¨¹Ô°Ù¤â¤Ê¤¯¡¢ÎÑÍýÅª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢ÃæÆü»þÂå¤Î¾¾ºäÂçÊå¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ÎºÝ¤ËÉÔ±¿¤Ë¤â±¦ÏÓ¤ò°ú¤«¤ì¤Æ¡¢¸ª¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÈ¯¾É¤·¤¿»ö°Æ¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£ÀèÆü¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡á¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º»±²¼¡Ë¤¬ÂåÉ½¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿ºÝ¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò¤Í¤À¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸£ÃÁÈ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤ò¼èºà¤¹¤ë³°¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¿·´´Àþ°ÜÆ°¤Ï±Ø¤Ç¤Î·Ù¸î¤¬ÂçÊÑ¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤Î°ÜÆ°¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Ù¥¹¥È¡£¤¿¤À¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¤¼çÍ×±Ø¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÂçÃ«¤ä»øÀï»Î¤Î½Ð¸½¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦°ÜÆ°¥·¡¼¥ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£