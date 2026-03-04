様々なデータの管理をインターネット上で行えるクラウドサービスは、デジタル化社会を支える基盤だ。

公正な競争環境を確保し、利用者の利便性を守る必要がある。

公正取引委員会が、米ＩＴ大手マイクロソフト（ＭＳ）の日本法人に対して、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査に着手した。

自社の基本ソフト（ＯＳ）「ウィンドウズ」などを、競合他社のクラウドで利用できないようにした疑いがある。また、他社のクラウドを利用する場合でも、ソフト使用料が高額になる条件を設定していた可能性もあるという。

ＭＳのＯＳや「ワード」、「エクセル」などのソフトは、企業に浸透して高い市場支配力を持つ。その支配力を用いて、自社以外のクラウドを選択できないような状況に誘導したのなら問題だ。不当な囲い込みになるだろう。

独禁法は、企業が競合する商品の取り扱いを不当に制限する「拘束条件付き取引」や、威圧や不正な手段を用いる「取引妨害」を禁じている。公取委は、ＭＳ側の行為がこのような独禁法違反に該当する可能性があるとみている。

サービスなどの質で競わず、選択の余地を狭めることになれば、利用者の利便性を損なうことになる。公取委は健全な競争環境づくりに向け調査を徹底すべきだ。

クラウドの世界シェア（市場占有率）は、アマゾンが首位、ＭＳが２位、グーグルが３位だ。３社で６割超の寡占状態にある。

クラウドは、サーバーなどの機材の購入がいらず、自前でシステムを作ったり管理したりする手間を減らせる。業務の効率化やコスト削減を進める上で効果が高い。世界市場は約４２００億ドル（約６６兆円）に伸びている。

クラウドで公正な競争が求められるのは、生成ＡＩ（人工知能）の普及でデジタル分野の主戦場になり、国民生活への影響が大きいためだ。あらゆるサービスがクラウドにつながり、生産性の向上へ死活的に重要になっている。

クラウド市場を巡り、海外当局による調査も活発だ。

欧州連合（ＥＵ）は昨年１１月、クラウド市場におけるＭＳなどの影響力を把握するため、調査開始を表明した。英国は昨夏、報告書を公表し、ＭＳが競争に悪影響を及ぼしていると指摘した。

世界的に存在感が高まる一方の米巨大ＩＴ企業に対して、どのように規制を強化していくかは、大きな課題だ。公取委は海外の競争当局との連携も深めてほしい。