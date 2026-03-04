野球の世界一を決める国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）が５日に開幕する。

米国を始めとするライバルがスター選手をそろえ、激戦が予想される。連覇を達成し、日本野球のレベルの高さを改めて世界に示してもらいたい。

日本代表「侍ジャパン」は選手３０人のうち、米大リーグ組が過去最多の８人に上る。強みは、井端弘和監督が「４番は何人もいる」と語る強力打線だ。

昨季５５本塁打を放った大谷翔平選手（米ドジャース）に加え、今季から大リーグに挑戦する岡本和真（米ブルージェイズ）、村上宗隆（米ホワイトソックス）の両選手も破壊力十分だ。

前回故障で出場を辞退した鈴木誠也選手（米カブス）や、昨季打撃２冠の佐藤輝明選手（阪神）の存在も頼もしい。

投手陣は、エースの山本由伸投手（米ドジャース）を始め実績のある選手が先発候補となる。ＷＢＣには球数制限のルールがあり、継投が勝負の鍵になりそうだ。

ＷＢＣでは、２０チームが４組に分かれて１次ラウンドを戦うことになる。日本は東京ドームで６日から、台湾、韓国、豪州、チェコの順に対戦する。２位までに入れば、米国での準々決勝に進む。

まずは台湾との初戦が山場になろう。一昨年の国際大会「プレミア１２」では、決勝で零封負けを喫した因縁の相手だ。

８日の豪州戦は、天皇陛下が観戦される。野球の国際試合での「天覧試合」は、１９６６年の全日本対ドジャース戦以来となる。

大会後の２７日には、今季のプロ野球セ・パ両リーグが開幕する。日本代表が世界の強豪と渡り合う姿は、日本の野球をさらに盛り上げてくれるに違いない。

気がかりなのは、今大会はテレビでは生中継されず、米動画配信大手のネットフリックスが有料で独占配信することだ。

近年、サッカーやボクシングでも注目の試合が有料配信のみになる例が目立つ。背景には放送権料の高騰などがあるとされる。

スポーツは国民の関心が高く、誰でもテレビで試合を見られる環境が競技の人気を高めてきた。

英国では、国民的関心の高いスポーツイベントは有料放送局による独占中継を許さないとする「ユニバーサル・アクセス権」の考え方に基づく制度がある。

スポーツの魅力を幅広く伝えるため、日本でもこうした制度の導入を検討すべきではないか。