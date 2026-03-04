立命館大などの研究チームは３日、２０１１年３月に起きた東日本大震災の広域避難者を対象にしたアンケート調査の中間結果を公表した。

回答者の３５％は生活再建が「進んでいない」とし、孤独感が強い人も３６％に上るなど、発生から間もなく１５年となる中、なおも苦難が続く避難者の実情が浮かび上がった。

復興庁のまとめによると、２月１日時点の避難者は２万６２８１人。生活状況などの調査は都道府県単位が多く、研究チームによると、広域の避難者全体を対象にした調査は珍しいという。

２５年１０月から２６年２月にかけ、全国５３の避難先自治体や支援団体を通じて１８歳以上の３６９３人を対象に実施し、これまでに４８２人の回答を得た。回答者は女性６２％、男性３８％で、４０〜５０歳代が多かった。約７割は福島県からの避難者で、残りの約３割には、関東など東北以外からの避難者も含まれる。

生活再建の状況について、「進んでいない」と答えた人は、「全く」（１３％）と「あまり」（２２％）を合わせて計３５％に上った。公営住宅の入居者や、無職、非正規雇用の人が占める割合が高かったという。

孤独感については、「常にある」（１２％）、「時々ある」（２４％）と答えた人が計３６％だった。故郷を離れた避難者が、人とのつながりを維持する難しさが浮き彫りになった。孤独感が強い人ほど生活再建が遅れている傾向もあった。

経済的な状況についての問いでは、「大変苦しい」（１６％）、「やや苦しい」（３６％）の合計が半数を超えており、避難先での就労の難しさなどが影響しているとみられるという。

研究チームは２６年中に最終報告をまとめ、国などに対し、必要な支援を要望していくという。チーム代表の丹波史紀・立命館大教授（社会福祉学）は「将来的に避難者への支援の縮小が予想される中、今後も必要な支援内容などの議論に役立てたい」と話した。