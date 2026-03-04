政府が今国会に提出する国家情報会議設置法案の全容が３日、判明した。

インテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔となる同会議の下に「国家情報局」を創設し、外国勢力による偽情報を使った影響工作などへの対処について、分析・評価を担う。同局に、各省庁の情報活動の総合調整機能も付与する。

夏頃の発足を目指しており、法案は来週にも閣議決定する予定だ。

同会議は首相を議長とし、官房長官や国家公安委員長、法相、外相、財務相、防衛相ら関係閣僚で構成する。安全保障やテロなどに関わる重要情報や、外国勢力による情報活動への対処などの基本方針を定める。

インテリジェンスに関わる政策部門と情報部門の連携を強化し、政府一体となった迅速な情報の分析・評価を進める狙いがある。各省庁には必要な資料・情報を同会議に提供し、説明することを義務づけた。

実務は同会議の事務局となる国家情報局が担う。内閣情報調査室を改編して格上げし、トップの国家情報局長は国家安全保障局長と同格に位置づける。自ら情報収集活動を行うとともに、防衛省や公安調査庁など各省庁からの情報も集約する。