「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・指定練習日」（３日、琉球ＧＣ＝パー７２）

国内女子ゴルフツアー開幕戦となるダイキン・オーキッド・レディース（５日開幕、琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）で、昨年の最終戦・ツアー選手権リコー杯からの連覇を狙う鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が指定練習日の３日、意気込みを口にした。

あと８勝で到達する永久シードを大目標に掲げる鈴木。さらにモチベーションを高めるべく、ここ数年、計画してきた自身のアパレルブランド（市販予定なし）を立ち上げ、この大会から導入することを明かした。

「（ゴルフをするにあたって）モチベーションが上がるものはないかなって考えてて。好きなウエアで、好きなデザイン、色味にこだわって」。

ブランド名は「自分らしくこだわりを持って、私にしか出せない色を」という意味で『ｏｗｎ ｉｓ Ｒｏｓｅ』。バラがあしらわれたロゴも鈴木がデザインした。

オフは「過去イチ練習した」という。永久シードへ「今年５勝するくらいの勢いを持って」と、期待感は大きい。モチベーションに事欠かない今季も、鈴木が大きな存在感を示しそうだ。