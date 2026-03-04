［イラン攻撃の衝撃］＜中＞

イラン沖のペルシャ湾では、異様な光景が広がっている。

無数の船舶が洋上に漂い、３日、その中に日本関係の船舶が４２隻含まれることが確認された。

イラン革命防衛隊はペルシャ湾につながるホルムズ海峡を「封鎖した」と明言。極度の緊張感の中で船は動くに動けない。デンマークの海運大手ＡＰモラー・マースクは１日、ホルムズ海峡を航行する船舶の運航を全て停止した。

「前例のない原油の供給ショックを引き起こす可能性がある」と指摘するのは、欧州調査会社ケプラーのアメナ・バクル氏だ。ホルムズ海峡を通過する原油は世界全体の約２割。長期化すれば、産油国の増産や代替ルートの調達では補えない。供給不安の高まりは、世界経済への大きな下押し圧力となる。

３日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、９か月ぶりの高値となる１バレル＝７７ドル台まで上昇した。２日の終値は７１・２３ドルだった。英調査会社キャピタル・エコノミクスの試算では、原油価格が１バレル＝１００ドルに達すると、世界の物価は０・６〜０・７ポイント押し上げられる。

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの芥田知至氏は「原油生産は世界総生産（ＧＤＰ）の２％を占める。景気後退と物価上昇が並行して進むスタグフレーションのリスクも出てくる」と指摘する。

日本経済への悪影響も避けられない。第一生命経済研究所の星野卓也氏は、原油価格が１バレル＝１３０ドルまで上昇した場合、日本の実質国内総生産は最大で年０・９６％程度押し下げられると試算する。

サウジアラビアに紙おむつなどの工場を持つユニ・チャームは事業への影響などについて情報収集を続ける。さらに、高吸水性樹脂など石油由来の樹脂が材料の多くを占める紙おむつは原油高で製造コストが上昇するリスクがあり、先行きを注視する。

東京都内で銭湯４店を運営する「新保浴場」の新保卓也社長は「湯を沸かすための燃料費が経費の半分以上を占めている。値上がりすると経営はさらに厳しくなる」と嘆いた。

高市政権は、物価高対策の一環で食料品の消費税を２年間ゼロにする検討に着手した直後に新たな課題に見舞われた。高市首相は月内に訪米し、トランプ米大統領と会談する予定だが、イランへの攻撃に対して直接の評価を避けている。トランプ米政権との距離感に対する苦悩がにじむ。

１９日の日米首脳会談では、イラン情勢を巡るやりとりに世界の注目が集まる。首相は「イランによる核兵器開発は決して許されない」と米国に歩調を合わせているが、他の先進７か国（Ｇ７）の出方も見ながら対応を練る構えだ。事態の展開や世界経済への影響によっては「国際世論が変化する可能性もある」（周辺）とみて神経をとがらせる。