流通経済大は３日、サッカー部員が違法薬物を使用した疑いがあることを明らかにし、千葉県内で会見した。部員５人が「大麻と認識したリキッド」の使用を認めたため、危機管理対策本部専門部会を設置し、警察への対応などに当たっているという。部は無期限の活動停止、中野雄二監督は当面の職務停止が決まり、片山直登学長は「このような重大な事態を招き、深くおわび申し上げます」と謝罪した。

大学によると、２月上旬に部員の違法薬物使用に関する情報が監督に寄せられ、２４日にも具体性のある情報が提供されたため、２６日に複数部員に簡易の薬物検査や調査を実施。１人から陽性反応が出たという。５人が使用を認めたため、茨城県警の事情聴取を受け、２８日には麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いでサッカー部寮が家宅捜索を受けた。使用薬物について、当該学生からは「リキッド」と説明があったといい、鈴木麻里子副学長は「５名とも大麻と認識して使用したと聞いている。ただ、警察と協力しているので確定的には言えない」と報告した。

同部は全日本大学選手権で２度優勝のある強豪で、現在２４９人の部員が所属し７チームで活動。廃部の可能性について、片山学長は「検討はしていないが、現在の状況から大きな進展があれば（考える）」と話すにとどめた。２２年カタールＷ杯に出場した日本代表ＭＦ守田英正（スポルティング）ら多くのプロ選手を輩出している名門に激震が走った。