¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡Ä¶áÆ£·ò²ð¤¬³ëÆ£¤ÎËö¡Ö¿·¥Õ¥©¡¼¥à°Ü¹ÔÃæÃÇ¡×¤Î½ÅÂç·èÃÇ
¡¡¤½¤Î·èÃÇ¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤«¡½¡½¡££×£Â£ÃÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Ï£³Æü¤ËÂç²ñÁ°ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤Ê¤ëºå¿ÀÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï£±ÈÖ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£ÃíÌÜ¤Î£²ÈÖ¤Ë¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤òÊÂ¤Ù¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¶áÆ£¤ÏÂçÃ«¤ÎÁ°¸å¤òÂÇ¤Æ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡££²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï£±ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢µÜºê¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤«¤é£´ÀïÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢¶áÆ£¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï³ëÆ£¤¬¿§Ç»¤¯¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤È£±»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿Áê¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÄ¾¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ò¥¶¤ò¶Ê¤²¤ëµìÍè¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÎÂçÅ¾´¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹â¤á¤ÎÂ®¤¤µå¤òÂª¤¨¤ë³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥¹Éý¤ò¶¹¤á¡¢ÌÜÀþ¤ò¹â¤¯¤·¤¿¿·¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¡¢£×£Â£Ã³«ËëÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì»þÃæÃÇ¡£¤½¤Î·èÃÇ¤Ë»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Ç¤âÅê¼ê¤Î¹âÂ®²½¤¬¿Ê¤ß¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¥¹¥¡¼¥ó¥º¤éÌ¾¤À¤¿¤ëÂ®µåÇÉ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¡×¤È·è¤á¤¿¿·»ÅÍÍ¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò°ìÅÙ¼êÊü¤¹¤Î¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥©¡¼¥àÊÑ¹¹¤ò»×¤¤Çº¤à»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¼´¤ÎÂçÃ«¤¬¤¤¤¯¤é¸É·³Ê³Æ®¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÂçÃ«¤ÎÁ°¤È¸å¤í¤òÃ´¤¨¤ë¶áÆ£¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¹¶·â¿Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½Âç²ñÄ¾Á°¤Î¡ÖÂçÅ¾´¹¡×¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë·èÃÇ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤ÇÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Â³¤¯Âè£³ÂÇÀÊ¤Ç¤âÃæÁ°¤Ø¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£»î¹ç¸å¤ÏÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡Öº£¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°ìÈÖ¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁªÂò¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¸þÀ¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢£×£Â£Ã³«Ëë¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡½Å°µ¤¬¤«¤«¤ëÂçÃ«¤Î¸å¤òÂÇ¤Ä£²ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¶áÆ£¡£Êý¿ËÅ¾´¹¤ÎÀ®ÈÝ¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÏ¢ÇÆ¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£