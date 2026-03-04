ワールド・ベースボール・クラシック

野球の世界一を争うワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、オーストラリア代表は東京・府中市で事前合宿を実施。来日時に必ず立ち寄るという一押しの日本グルメに舌鼓を打った場面に、日本ファンから熱い視線が注がれている。

豪州は世界大会で度々会場となる東京を訪れる際、府中市に滞在。そこで通い詰めているのが、駅前にある「らいおんラーメン」だ。

豚骨醤油ラーメンに選手たちはドはまり。2年前の「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」でメンバーに名を連ねたジェイク・ボーウィン内野手は当時、「フチュウ、トウキョウに来たときは、必ず食べに行くよ」と語っていた。

当然、今回も「らいおんラーメン」を訪問。WBCを独占中継するNetflix公式Xでその様子が公開され、選手たちは「府中で最高のラーメンだ」「今までで一番だ」「ラーメンは地元にもあるけど全然違うよ」と頷き、ロビー・パーキンス捕手は「最初は2019年かな」と初来店時を回想。「そこの宿に泊っていてこの店を見つけた。日本に来ると必ず寄っているよ」と明かした。

日本で独自の進化を遂げて、もはや日本の代表的なグルメのひとつとなったラーメン。ネット上のファンから「俺たちのらいおんラーメンが世界に見つかった」「すごい らいおんラーメンが登場」「府中の良さやお店がこうして宣伝されるのは嬉しい限り」「心が温まるような映像」「なんか日本に馴染みすぎてないか…？笑」との声が並んでいた。

豪州代表の公式Xは、この投稿を引用し「世界中がついにライオンラーメンを知ることになるかもしれない」と投稿。美味しさを文面で伝えている。



（THE ANSWER編集部）