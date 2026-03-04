巨人は３日、ジャイアンツ球場で全体練習を再開した。二塁での開幕スタメンを目指す浦田俊輔内野手（２３）は左右どちらの足からでも滑り込む“二刀流スライディング”を解禁したことを明かした。走塁の際に利き足にタイミングを合わせることなく、スピードを維持できるメリットがある。二塁での開幕スタメン、そして１軍初盗塁からの量産へ快足をとことん生かしていく。

春季キャンプを終えて帰京し、Ｇ球場で再開した１軍練習後。浦田が２年目でのレギュラー獲得に向け、新たな武器を明かした。「去年は片方（の足）でしたけど、今年は両方で滑ろうかなと思って」。機動力を重視し、積極的に先の塁を狙う意識が浸透した今季のチームの新たな武器となる可能性がありそうだ。

昨年は主に右足から滑ってイースタン・リーグ２位タイの２０盗塁をマーク。小さい頃からどちらの足からでも滑ることができたが、プロ入り後、一度左足から滑った際に足に違和感を感じたことがあったため、右足からで固定していた。今季から拡大ベースが導入されることもあり、「歩数が合わない時がある。少しのズレを補うために、今年は（タイミングが）合った方で滑ろうかな」とオープン戦の試合前練習などで“二刀流スライディング”の練習を再開した。

それも武器の足を生かすため、開幕二塁の座を奪うためだ。「感覚としてはいい感じに滑れている。思いっきり、どっちでもいけるようにしました」と手応えは十分。春季キャンプの対外試合では５試合に出場し、失敗なしの３盗塁。すべて昨年とは逆の、左足から滑って成功させた。昨季は１軍で２２試合に出場したものの盗塁は０。「（盗塁を）するしかないですね」とプロ初盗塁からの量産に燃えている。

ＷＢＣ開幕を目前に控えた侍ジャパンのスピードスターも両足スライディングの使い手だ。盗塁王を４度獲得しているソフトバンク・周東が二盗の際に二塁手と遊撃手の動きを見て、滑る足を変えていることを伝え聞き「バケモノですね」と目を丸くしたが、「（自分も）できたらいい」と追いつき、追い越す覚悟だ。

阿部監督は６日のオリックス戦（京セラＤ）からのオープン戦６試合を競争見極めの「リミット」と明言。その中で１１日からは大学時代を過ごした福岡でソフトバンク２連戦が予定されている。「友達も来てくれると思うので、いいところを見せられるように。気負わずに自分らしいプレーができるように」。浦田が新しい武器をものにし、開幕スタメン、そしてレギュラー奪取へ快足を飛ばしていく。（臼井 恭香）