◆ＷＢＣ強化試合 オリックス８―３チェコ（３日・サンマリン宮崎）

オリックス・古田島成龍投手が、再起への一歩を踏み出した。２５年９月に右肘クリーニング手術を受けた右腕は３日、強化試合・チェコ戦（サンマリン）で実戦復帰。２点リードの３回から２番手で登板し、１回完全、１奪三振の内容を見せた。同年８月１７日のウエスタン・中日戦（ナゴヤ）以来、１９８日ぶりのマウンドを終え「本当に久々だった。いい緊張感で投げることができた」と充実感をにじませた。

先頭のエスカラを左飛に仕留めると、続くプレイダは中飛。最後はメンシクを３球で見逃し三振に封じた。「僕の長所は真っすぐのホップ量。ゾーン内で勝負して、ファウルやフライアウトをもらえた。そこを見せられたのはよかった」。その上で「まだまだですね。もう一段階上に行かないと、１軍の打者は抑え羅得れない。（開幕まで）あと１か月、それを詰めていかないと」と課題も口にした。

「手術をするに至って、いろんな方々と関わらせていただいた。手術するまでの期間はモヤモヤもいろいろあったけど、すごくいい時間だったと今は思う」とリハビリ期間を振り返った古田島。「肘は問題なく来ている。あとは技術面。結果を出してもう一度信頼を積み上げていかないとダメな立場だと思うので、必要とされる人間になりたい」と完全復活を約束した。