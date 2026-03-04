俳優の阿部顕嵐がこのほど、都内で行われた樋口日奈主演のテレビ朝日系連続ドラマ「いま、どこにいるの？〜推しにＧＰＳつけてみた〜」（７日スタート、土曜・深夜０時半）の取材会に出席した。

ボーイズグループ「ゴルパス」を推す主人公・明日香（樋口）がメンバーの居場所をスマホのＧＰＳで把握して追いかけると、逆に推しが追いかけてくることに…。ファンとアイドルの関係がねじれて暴走する逆転ストーカー・ミステリーとなっている。

阿部はボーイズグループ「７ＯＲＤＥＲ」の元メンバー。本作でも「ゴルパス」のリーダーを演じており「境遇的には僕がずっとやってきたことだから、何も違和感なく役に入れた」と笑顔。役柄について「完璧思考で愛が強いからこそ、ゆがんでしまったような方だなと思った」と分析した。

衣装、振り付けなど撮影でもアイドルさながらだったといい「リアルだった。クオリティーが高かった」と回想。モデルや俳優として活動する緒形⿓は「僕としては疑似体験も疑似体験なので、アイドルを本当に尊敬します。歌って踊ってっていうのを同時にやって、顔も作らないといけない」と苦労を明かしていた。

俳優の岩崎友泰、安部伊織、歌手でダンサーのＭＡＳＨＩＨＯも出演する。