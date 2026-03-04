女優の樋口日奈がこのほど、都内で行われた主演のテレビ朝日系連続ドラマ「いま、どこにいるの？〜推しにＧＰＳつけてみた〜」（７日スタート、土曜・深夜０時半）の取材会に出席した。

ボーイズグループ「ゴルパス」を推す明日香（樋口）がメンバーの居場所をスマホのＧＰＳで把握して追いかけると、逆に推しが追いかけてくることに。ファンとアイドルの関係がねじれて暴走する逆転ストーカー・ミステリーとなっている。

２０２２年１０月まで乃木坂４６のメンバーとしてアイドル活動を行っていた樋口は「現役の時から応援してくれる方が自分のことより（私を）思ってくれる熱量をすごい感じる。一番びっくりしたのは神社にお参りに行った時、自分の願いじゃなく『あなたのお仕事がうまくいきますように』や、『日奈ちゃんの何々（＝作品名）がヒットしますように』と絵馬に書いてきたよ、と言われたこと。自分ごとのように愛してくれたり、応援してくれたり愛の深さは感じていた」と当時を懐かしみ、感謝した。

今回は推される側から推す側に変わり、「皆さんの愛を思い出しながら『ゴルパス』を応援しました」。握手会のシーンは「新鮮だった。（ファンとして）行くのは初めてで楽しかった。こんな感じなんだって思いながら」と笑顔。「限られた時間で詰め込むタイプ。しゃべりたいこといっぱい。それが自分で知れて面白かった」と新たな発見もあったという。

ライブシーンでは「ゴルパス」のメンバーを演じる男性キャスト５人（阿部顕嵐、緒形⿓、岩崎友泰、ＭＡＳＨＩＨＯ、安部伊織）に対して「皆さんの背景は知っていたけど、踊れる皆さんさすがって思った。楽屋でお会いする明るい陽気な感じだけど、ライブシーンになるとさすがアイドルだなって思わせてくれる」とギャップを明かした。