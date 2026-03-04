俳優の町田啓太（３５）が、４月１１日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）に主演することが３日、分かった。

さまざまな事情で学校に行けない、行きたくない子どもたちの居場所となる「フリースクール」を舞台に、スタッフと子どもたちが希望を見いだすオリジナル・ヒューマンドラマ。女優の松本穂香（２９）が共演する。

町田はフリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ役。「教師役や、子どもたちと触れ合う役を演じてみたいと思っていたので、運命的なものを感じました」とコメント。甘すぎるほど寄り添う役柄に「子どもたちがどんなふうに輝き、どんな表情を見せてくれるのか、それを浴びられるのが楽しみ」と現場での化学反応に期待を寄せた。

松本は、元中学校教師で「ユカナイ」の新人スタッフ役。子どもの教育について、タツキとは正反対の価値観を持つ役柄だ。

「実は彼女自身も過去に不登校を経験しており、子どもたちの痛みが誰よりも分かるという側面を持っています。『正論』と『共感』の両方を抱えた、人間味のあるキャラクターとして演じていきたい」と意欲。実際にフリースクールを見学し「そこが『子どもたちの意思を何よりも尊重する自由な場所』ということ。子どもたちが型にはまらず生き生きと表現できるような、今までにない新しい現場になるのでは」と撮影を心待ちにした。

タツキの息子役には、ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属のジュニア・山岸想（１４）が抜てきされた。町田が「子どもたちが主役の物語」と語るように、フレッシュなキャストたちが物語を彩る。

〇…テレビ朝日系「おっさんずラブ」、ＴＢＳ系「ライオンの隠れ家」などのヒット作を手掛けてきた徳尾浩司氏が脚本を担当。複数のフリースクールに取材を重ねており「タツキ“先生”がアートセラピーという心理療法を通じて、子どもたちの知られざる心にアプローチしていくところも見どころ」と予告した。