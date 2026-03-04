◆ＷＢＣ強化試合 オリックス２軍８―３チェコ（３日・サンマリン宮崎）

ＷＢＣで侍ジャパンと同組のチェコ代表のマレク・フルプ外野手（２７）が３日、“球友”との再会を心待ちにした。２５年まで巨人でプレーした右打者は、強化試合・オリックス戦（サンマリン）に「５番・中堅」で先発。２点を追う６回２死三塁で寿賀から右前適時打を放つなど、２安打１打点と躍動した。「ジャイアンツに関わる選手と対戦できることがすごくうれしい」。３―８で敗れたものの、１０日の日本戦（東京Ｄ）へ腕をぶした。

目標の一つが、大勢から安打を放つこと。「彼が出てくるということは、僅差の試合ができているということ。日本でもベストピッチャーなので、とても楽しみ」と攻略を思い描いた。昨季、左肘を痛めてリハビリに励んでいた岡本（ブルージェイズ）とはファームで時間を共にした。「道具をくれたり、助言を送ってくれたり…。とても尊敬している」と感謝を伝えるつもりだ。

「自分の国を代表し、また日本に戻ってこられるのはとても光栄」。万感の思いを胸に秘め、昨季までの本拠地だった東京Ｄで全力を尽くす。（南部 俊太）