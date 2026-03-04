◆ＷＢＣ強化試合 オリックス５―８日本（３日・京セラドーム大阪）

オリックス・平野佳寿投手（４１）が３日、ＷＢＣ日本代表の連続世界一を願った。準決勝で敗退した１７年大会に初出場し、リリーフで６試合に登板した大ベテラン。「もう応援するしかないので、頑張ってほしい。それ（世界一）しかない。強い日本を見せてもらいたいと思います」と、力いっぱいのエールを送った。

井端ジャパンでは、オリックスで関わりの深い後輩がプレー。エースの山本とはオフに食事し「投げ続けて大変だと思うけど、頑張って」と温かい言葉を送った。自身は１７年のＷＢＣで投手としての評価を高め、翌年からメジャー挑戦。今季から投手コーチを兼任し、第一線で踏ん張っている。

この日は韓国代表を相手に登板した。「積極的に来ますけど、細かいこともやってくるイメージもあった。強いと思います」と実感しながら、１回を３人斬り。空振り三振はフォーク、三ゴロはツーシーム、中飛はカットボールと異なる球種で奪った。８日に４２歳を迎えるレジェンド。侍から刺激を受け、投球に幅と深みを加える。（長田 亨）