◆ＷＢＣ強化試合 オリックス５―８韓国（３日・京セラドーム大阪）

打線にメジャー組４人をそろえる韓国が攻撃力を仕上げ、臨戦態勢に入った。最後の強化試合は、３本塁打を含む１０安打８得点。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（５４）は「心残りは何もない。全ての準備は終わった。あとは東京でしっかり戦うだけ」と、充実感あふれる笑顔を見せた。

２回に一挙６点。２点を先制し、なおも２死一、三塁から１番・金倒永（キム・ドヨン）が左越え３ランで突き放した。２４年に韓国でトリプルスリーを達成した強打者は、２日の阪神戦から２戦連発。４番・安賢民（アン・ヒョンミン）はこの回、２本の安打を記録し、９回の左越えソロで３安打２打点とした。アストロズ・ウィットコムは５回に左中間席へソロ。３番のジャイアンツ・李政厚（イ・ジョンフ）も阪神戦と合わせて６打数３安打と力を示し、打線は上位を中心に好調だ。

救援陣が４回から８回までに９四死球と弱点も露呈したが、指揮官は「投手の状態を把握できた」と前向き。２日は侍ジャパンのオリックス戦をコーチ、選手、分析班と一緒に観戦した。「（先発は）菊池投手だと予想している。きのうの試合だけで日本の状態を断言はできないし、あくまでも自分たちの準備を」と地に足を着けて本番へ。５日にチェコと初戦を戦い、日本とは７日に激突する。（安藤 理）