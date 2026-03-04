俳優町田啓太（35）が日本テレビ系連続ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（4月11日開始、土曜午後9時）で主演することが3日、分かった。学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」が舞台のオリジナルヒューマンドラマで、スクールのスタッフ、浮田タツキを熱演する。同僚役の真面目な元中学校教師、青峰しずくを松本穂香（29）が演じることも明かされ、キービジュアルも公開された。

町田は教師役などを志していたタイミングでのオファーだったといい「運命的なものを感じました」と喜び「『これは子どもたちが主役の物語だ』と感じました。人のぬくもりが映像を通して伝わるよう、子どもたちに成長させてもらいながら、みんなで1歩ずつ丁寧に向き合いたいです」と意気込んだ。

子ども好きという松本は「過去に共演した子との再会もあるので『どれくらい大きくなったかな？』『久しぶり！ って声をかけてもらえるかな？』なんて想像して今からほおが緩んでしまいます（笑い）。『子どもにとって本当に必要なものは何なのか』を皆さんと一緒に考えるきっかけになる作品にしたいです」と話した。