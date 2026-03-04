お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が3日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。お笑いコンビ「パンクブーブー」の佐藤哲夫（49）と「ちょんまげラーメン」きむ（38）の“ガチゲンカ”の話を聞きつけて電話をしてきた人物を明かした。

今回は「芸人だけのトークを定点観察」を放送。きむと佐藤が「もめた」理由については、きむが営業でネタを披露した後、パンクブーブー・佐藤から「フジモンや」と揶揄したからだった。しかし、佐藤はすぐにステージを去ってしまったため、言い返すチャンスを失ったきむはモヤモヤを抱えることになった。

その後、きむはナダルとネルソンズ・青山フォール勝ちと共演するラジオ「人間成長ラジオ」で佐藤の悪口を暴露。8カ月後、この悪口が佐藤の耳に入る。怒った佐藤はラジオに乗り込み、きむと1時間40分にわたるガチの口論を繰り広げた。その音源はお蔵入りとなり、後にポップにアレンジされたバージョンが放送されている。

その“幻”の音源をナダルが秘蔵しており、お笑いコンビ「サルゴリラ」に「他言無用で誰にも見せないように」と伝えて聞かせた。ところが、サルゴリラはロケで共演した東野幸治にこの話を伝えた。東野は自身のラジオで「ナダルがばらまいてる」と言及してしまう。ナダルは否定したが、きむが「動画を解説しながら見せてる」と認める形となってしまった。

東野の発言から、「2丁拳銃」の小堀裕之がナダルに「俺に解決させてくれへんか」と電話をかけてきた。また、福山雅治のものまねで知られる大山英雄からも「動画どうしても見たいです」と電話が。ナダルはこの2人に対して「あんま言いたくないけど…小物が2人」と本音を漏らし、共演者を笑わせた。

さらに小堀はきむにも電話をかけ、「明日お前と哲夫一緒やろ。出番が。だから俺行くわ」と仲裁に乗り出すことを約束。しかし翌日、何の連絡もなく現れず「ちょっと意味わからんくて…きしょすぎません?」と、その不可解な行動をばっさり。なお、きむと佐藤はすでに和解していると伝えられた。