「ぎゃー素敵すぎる」浦和MFのモデル妻「とびっきり可愛いです！」結婚１周年で幸せ２S披露「２人に幸あれ〜」など祝福の声
渡邊凌磨（浦和）の妻でモデルの前田希美さんが、３月３日に自身のインスタグラムを更新。指輪の絵文字を添え「結婚して１年がたちました」と報告した。
「いつもありがとう」と感謝を伝え、渡邊との２ショットや２本のローソクが立てられたケーキの写真などを公開。幸せたっぷりなこの投稿には、以下のようなコメントが寄せられた。
「ぎゃー素敵すぎる」
「とびっきり可愛いです！！！」
「おめでとうございます」
「素敵な写真すぎて微笑ましいです」
「日々仲良し度が増してるのが伝わってきます」
「ずっと幸せでいてください」
「素敵な思い出がまた１つ増えましたね」
「２人に幸あれ〜〜〜」
「いつまでも憧れのおふたりです！」
「素敵な夫婦関係で憧れです」
「いつ見ても本当に仲良く、幸せそうで素敵な夫婦だなと思ってます」
「ケーキもプレゼントも素敵すぎる」
多くの祝福の声が集まった。
渡邊は今季のJ１百年構想リーグでここまでの４試合すべてにフルタイム出場し、２得点。29歳MFは不可欠なキーマンとして活躍している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】前田希美さん＆渡邊凌磨のラブラブ２ショット！
