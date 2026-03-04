【輝け注目ルーキー（2）】逆境を乗り越えたド根性娘がツアーに挑む。藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）は「まずシード権獲得と初優勝。そしてメジャー優勝を目指して頑張ります」と宣言した。

国体優勝、日本女子アマ2位など実績を残し、ナショナルチームで活躍した逸材も初のプロテストは不合格。「体づくりもショット力もまだまだ。準備不足だった」と教訓を胸にトレーニングや練習に取り組んだ。タイヤを使う20種類以上のメニューを毎日こなし「メンタルも鍛えられた。これだけやったら大丈夫と確信があった」。ハードな1年を経た昨年、2度目のプロテストで3位で合格した。

アイアンの精度が高く「パーオン率（のランクで）トップ10に入りたい」と目標を掲げる。上田桃子さんらを指導した師匠・辻村明志コーチにも「愛菜の武器はショット。10位以内に絶対入れる」と太鼓判をもらった。オフは小技を磨き、満を持して開幕を迎える。

稼いだ賞金は「ハンギョドン」のグッズにつぎ込むつもり。中国生まれの半魚人という設定のキャラクターにハマっていて自宅はハンギョドンがあふれているが「推し活です。もう100個は超えている。でも、もっと集めたい」と声を弾ませる。“大人買い”するためにも初陣から上位を狙う。

◇藤本 愛菜（ふじもと・あいな）2007年（平19）2月23日生まれ、福岡県出身の19歳。沖学園高―日本ウェルネススポーツ大在学中。10歳の時、父・裕基さんの影響でゴルフを始める。23年国体優勝。25年プロテストに3位で合格。同年新人戦優勝。目標のゴルファーは上田桃子さん。得意クラブはウエッジ。平均飛距離250ヤード。1メートル60、60キロ。血液型O。