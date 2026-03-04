ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３４３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式3日（NY時間14:03）（日本時間04:03）
ダウ平均 48560.93（-343.85 -0.70%）
ナスダック 22557.26（-191.60 -0.84%）
CME日経平均先物 55260（大証終比：-890 -1.61%）
欧州株式3日終値
英FT100 10484.13（-295.98 -2.75%）
独DAX 23790.65（-847.35 -3.44%）
仏CAC40 8103.84（-290.48 -3.46%）
米国債利回り
2年債 3.498（+0.023）
10年債 4.050（+0.015）
30年債 4.697（+0.017）
期待インフレ率 2.304（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.752（+0.040）
英 国 4.471（+0.097）
カナダ 3.240（+0.028）
豪 州 4.771（+0.138）
日 本 2.132（+0.056）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.70（+3.47 +4.87%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5147.60（-164.00 -3.09%）
ビットコイン（ドル）
68626.13（-797.60 -1.15%）
（円建・参考値）
1081万8909円（-125742 -1.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
