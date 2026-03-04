NY株式3日（NY時間14:03）（日本時間04:03）
ダウ平均　　　48560.93（-343.85　-0.70%）
ナスダック　　　22557.26（-191.60　-0.84%）
CME日経平均先物　55260（大証終比：-890　-1.61%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10484.13（-295.98　-2.75%）
独DAX　 23790.65（-847.35　-3.44%）
仏CAC40　 8103.84（-290.48　-3.46%）

米国債利回り
2年債　 　3.498（+0.023）
10年債　 　4.050（+0.015）
30年債　 　4.697（+0.017）
期待インフレ率　 　2.304（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.752（+0.040）
英　国　　4.471（+0.097）
カナダ　　3.240（+0.028）
豪　州　　4.771（+0.138）
日　本　　2.132（+0.056）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝74.70（+3.47　+4.87%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5147.60（-164.00　-3.09%）

ビットコイン（ドル）
68626.13（-797.60　-1.15%）
（円建・参考値）
1081万8909円（-125742　-1.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ