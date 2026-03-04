ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は3日目を迎える。注目は12Rだ。

2日目12Rドリーム戦は見せ場なく終わった西山だがインなら話は別。「スタートはよく見えている」と話しているように、足は普通でも鋭発が期待できる。先マイを決めて押し切りへ。実戦気配で上回る山田が2コース自在戦で逆転を狙う。カド位置になる茅原だが、今のところは伸びて行く雰囲気がない。整備でどこまで立て直してくるか。河合が先に攻めて行くケースは一考。

＜1＞西山貴浩 足は普通。悪くはないけど出足がちょっと甘い感じがした。レースは十分にできる。

＜2＞山田康二 行き足、伸びは少し落ちたけど、その分、出足や回り足は良かった。その辺は上位だと思う。

＜3＞河合佑樹 ターン回りは良くなったけど伸びが微妙。後半は起こしも鳴いた。直線をつけようとするとバランスが崩れる。

＜4＞茅原悠紀 全部が良くない。一応、整備はやったけど、ペラもやらないといけない。基本に戻してエンジンを整えていく。

＜5＞中村魁生 ペラを叩き換えて乗りやすさはあった。藤原碧生君にはやられる感じがあった。

＜6＞佐々木完太 1着にはなったけど村岡選手にだいぶ出られた。足は普通くらい。