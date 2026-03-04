2月のG1江戸川70周年記念は静岡支部のホープ・板橋侑我が優勝。水面が荒れた予選や準優勝戦とは打って変わって穏やかな水面となった中、豪快な5コース捲り。このシーンを見て、参戦メンバーに佐藤大佑（35＝東京）がいないことを寂しく思った。

それは前々回の江戸川68周年、昨年10月のG2江戸川634杯モーターボート大賞で優出している佐藤も感じていた。「今期は伸びを求める調整にこだわるのをやめました。エンジンによってはどうしても伸びが来ないこともあるし、レース足に特性があるものもある。もう少しバランスを取って調整することも考えることにしました」と話した。

佐藤といえば、通算17Vで、うち10Vが捲っての勝利。一撃必殺の爽快な走りを見せる個性派のイメージが強い。昨年も5V中4Vが捲り。だが、その数字が佐藤の頭をガツンと叩いた。

「キャリアハイの年間5Vを挙げたのに、2期連続で勝率が5.60台。こんな選手いないなって」

SG蒲郡クラシックの選出予備5位（3日現在）につけている佐藤の25年勝率は5.77。他に5点台の選手はもちろんいない。勝率だけ見ると低いことは明らかだ。

「差すレースができないわけではないけど、今までは捲りが好きだからそういうレースをしていた。決して差しができないわけではないんです」。昨年11月に愛息が生まれたことも大きい。「“オトナ”にならなければいけないなって思いました」

自らの走りを見直し、戦術の幅を広げることを誓った今期。3日時点で26年後期適用勝率は6.60。5期ぶりのA1級復帰が視界に入ってきた。個性派から必殺の武器も備える自在型へ。変化の途上にある佐藤が次回の江戸川周年（27年1月13〜18日）にはきっと参戦している。（秋田 麻由子）

◇秋田 麻由子（あきた・まゆこ）20年からボート担当。佐藤の愛車フェラーリの車検代を聞いて度肝を抜かれた。憧れのスーパーカーを運転したい気持ちはあるが、走行距離16万キロ超でも頑張ってくれているプリウスを大事にしようと誓った。