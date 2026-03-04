【なだれ注意報】北海道・帯広市、音更町、清水町、芽室町、中札内村、更別村などに発表（雪崩注意報） 4日04:13時点
気象台は、午前4時13分に、なだれ注意報を帯広市、音更町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、豊頃町、浦幌町に発表しました。
十勝地方では、強風や大雪、高波、なだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■帯広市
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■音更町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■清水町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■中札内村
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■更別村
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■大樹町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■広尾町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■幕別町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■豊頃町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意
■浦幌町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意