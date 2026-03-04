女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは、５日に沖縄・琉球ＧＣで初日を迎える。昨年のプロテストで現役高校生ながらトップ合格を果たした伊藤愛華（明治安田）が３日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、プロ１年目の抱負を語った。名門・埼玉栄高で主将を務めた注目株が「ルーキーイヤーで初優勝」「五輪出場」「有名になる」と３つの誓いを立てた。（取材・構成＝星野 浩司）

４歳でゴルフを始めたが、小学生時代は毎日やめたかった。伊藤は小６時に「私にはゴルフ以外、何もないんです」と決意し、中学から本気でのめり込んだ。

「中学時代は全然うまくない中で、周りの選手は全国レベル。私は中２の冬から全国大会に行けるようになった。それまでは試合の仕組みも分からず、何も考えずやってた。憧れの選手はいないし、プロの試合を見に行ったのも１回だけ。ただただ練習場でいい球を打てるまでバカバカ打ってた。本当に全く何も考えてなかった」

中３から男子プロの重田栄作コーチに師事した。

「最初はスイングのフィニッシュの形、インパクトの押し出す感じを指導された。私はテイクバックの時に体が縦にエビ反りになって、とんでもないなと言うほどのフィニッシュだったけど、今はちゃんと横に振れるようになった。当時からメモを取ったり、アプリでスコアを管理するようになった。継続することが不得意だった中で、高校生になってから、自分が理解するためにメモを書いてた」

渡辺彩香や岩井明愛、千怜姉妹らを輩出した埼玉栄高に進学。２年時には主将に就任し、後輩からは「姉さん」と呼ばれている。

「人の上に立ったり、みんなを引っ張るのは好き。強い主将でいたかった。自分より下手な人に言われても…となるのは嫌で、絶対に後輩よりも技術も成績も上でいたい。２回目、３回目のプロテストで後輩たちと次の年に一緒に受けるのは嫌だった」

５０人以上いる部員の中心を担う立場。責任やプレッシャーを感じながらプレーをし、悔しさも味わった。

「日本女子アマは高２の時に先輩と一緒に予選落ちして、翌日に２人で『何でここにいるんだろう』と泣きながら登校した。高３時は私だけ予選落ちして、後輩はみんな決勝に進んで悔しかった。予選通過は無理だと諦めたけど、あと１打良ければいけた。何やってんだろう…と。後輩に負けたこと、諦めなければ通過できたこと、現実を受け入れられなかった。そこで、何が何でも諦めちゃいけないと学んだ。プロテストは２次で１回下位に落ちたけど、挽回できる力があると頑張れた。悪かった時にどう頑張るかが大事だと感じた」

名門・埼玉栄での学びはゴルフ面、生活面でも大きい。

「厳しく指導されたことが今後に生きると思う。合宿は多い時で月１回あって、生活面でも人に頼らずに自分でやる、ホテルに泊まっても音を立てない、身の回りの整頓など言われた。ゴルフ面でもコーチにコースで攻め方やアプローチを教わった。コーチからテーマを与えられて練習できたり、無駄のない練習環境があった」

自身の武器はショットのパーオン率の高さに加え、飛距離やパターの精度も増した。

「パーオン率がいい時はスコアが出るので常に意識してる。プロテストの１次は１８ホールで１７ホールのパーオンを３日間できた。飛距離は自信があるし、去年は特にパターが良かった。今年に入ってから腹筋や体幹の呼吸のトレーニングを始めた。今後は、１年間戦える体力作りをしていきたい」

高校の卒業式が行われる５日に、プロデビュー戦の初日を迎える。伊藤は「３つの誓い」を立てた。

「ルーキーイヤーで初優勝したい。オリンピックに出たい。有名になりたい。自分は目の前の目標を達成し、次の目標を考えるタイプ。有名になるほど多くの人に見てもらえるし、いい影響を与えられる選手になりたい」

まだ１８歳。五輪は２０２８年ロス、３２年ブリスベン大会と可能性は広がる。

「２１年東京五輪の開会式をテレビで見て、盛大に花火が上がった光景に感動したんです。深夜で眠かったけど、日本の選手が出てくるまで見て、私もここに出たいと思った。今回のミラノ五輪も（スノーボード女子ビッグエアで金の）村瀬心椛さん、（フィギュアスケート金の）りくりゅうペアとか選手に感動をもらった。自分が誰かの心に刺さる、頑張ろうと思えるキッカケを届けたい。一番は２６年ロス大会を狙うけど、全てがうまくいかないと難しい。２４歳で３２年ブリスベン五輪に出たい。いつか五輪で金メダルを取りたい」

◆伊藤 愛華（いとう・あいか）２００７年９月２６日、東京・練馬区生まれ。１８歳。父・政人さんの影響で、４歳でゴルフを始める。中学時代はテニス、陸上に励む。埼玉栄高３年時の２５年７月に関東ジュニア選手権優勝。同１１月に最終プロテストでトップ合格。ＱＴランク１６位。得意クラブはパター。平均飛距離は２５５ヤード。趣味は１人カラオケ。家族は両親と妹。１６０センチ、５３キロ。