俳優の矢本悠馬（35）が3日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(火曜後9・00）に出演。20代中盤の時に渋谷で一緒にボウリングをしていた人気俳優を明かした。

今回は「思い出の味はどれだ?ぶりグルメ」と題して放送され、ゲストに矢本と中川大志の2人が出演した。同企画はゲストの2人が数年ぶりの思い出のグルメを堪能するが、1品だけ初めてのグルメがあり、華大千鳥メンバーが初見グルメを見極める。

矢本の1品目は青春を謳歌（おうか）した街と紹介された東京都渋谷にある「中華麺店・喜楽」のもやし麺。この料理を食べるのがいつ以来か聞かれると「20代中盤の頃に食べてたんで、10年近くは…」と答えた。

また、このお店を知ったきっかけについても聞かれると「25、6歳の頃に、結構渋谷のボウリングするのにハマってて。ボウリングする前に、よく行ってた」と、渋谷にあるボウリング場で遊んでいたことで知ったとした。

これに千鳥・ノブから「ボウリングに行ってたメンバーの名前、一人だけ教えてください」と尋ねられて「間宮祥太朗」と明かして、華大千鳥メンバーを驚かせた。