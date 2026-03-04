女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは、５日に沖縄・琉球ＧＣで初日を迎える。昨年のプロテストで現役高校生ながらトップ合格を果たした伊藤愛華（１８）＝明治安田＝が３日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、プロ１年目の抱負を語った。ゴルフをやめたくて仕方がなかった小学生時代、主将を務めた名門・埼玉栄高時代の経験を糧にプロの道へ。「ルーキーイヤーで初優勝」を掲げる１８歳がデビュー戦に挑む。（取材・構成＝星野 浩司）

気温２２度。沖縄の暖かい風を浴び、１８歳の伊藤はプロデビュー戦への決意を込めた。

「プロテストの時より調子は良くない。不安が大きいけど、調子が良いふりをして臨みたい。予選突破して、トップ１０を目指す。いいスタートを切りたい」

昨年１１月の最終プロテスト（岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ）。現役高校生ながら、トップ合格を果たした。

「４日間は本当に長く感じた。初日の前半でボギーがきて焦ったけど、必死に落ち着かせて戦ったら後半に６バーディーを取れて、スタートダッシュは達成できた。コーチに『初日と３日目を大切に』とジュニア時代から言われてきた。２日目に（７３と）落としたけど、３日目にどう良い方向に持っていけるかをやってきた。そのまま悪い方にいかずに耐えられた。安心は１回もしなかった。４日目の前半を終わってから（プロテストで）落ちることはないとなり、１位を狙いにいった」

合格率約３％とされる狭き門であるプロへの切符を目指す舞台。会場は独特の緊張感が漂っていた。

「初日にスコアを稼ぐことができたので、プレッシャーは少なかった。でも、いつ悪くなるかも分からなかったので緊張はずっとしてた。音が少ない、仲が良い友達と会っても明るく話せない、場の緊張感はあった。でも、プロテストは相手どうこうより、自分自身が良いスコアを出せるかが大事だと思ってプレーした。大ピンチはなかった。初日の前半をイーブンで耐えた後、後半の１０番で８メートルのパットを決めてから３連続バーディーが取れた。内心はヒヤヒヤだったけど、ホッとした」

ジ・ユアイ（中国）と並ぶ１５アンダーをマークし、見事にトップで通過した。

「１位で終えた直後はあまり記憶がない。終わった瞬間に写真撮影したり、その場はパパパっと終わった。今思い返すと、よくやったなとグッとくる。最終日の朝は泣いたんです。あと１日。何があるか分からない緊張感もあるし、３日間いい感じでできて安心もしてた。終わった後はうれし涙を流す暇もなく、事が進んだ感じだった」

合格後は家族、高校の先生や友人らに温かく祝福された。

「岡山から帰宅したら、母が自分の部屋を風船とかで飾ってくれていて、うれしかった。翌週の月曜に学校に行くと、教室で朝の会で黒板の前に呼ばれて『プロテストに合格しました』と報告して拍手してもらった。担任の先生も喜んでハイタッチして、クラスメートにも『おめでとう』と言われた」

ゴルフを始めたのは、４歳の時だった。

「父がジュニア用のクラブセットを買ってくれて、近所のゴルフ練習場に連れて行ってもらった。ボールが当たるのは楽しかった。最初のスコアは１３０くらい。コースに出るのは好きだったけど、練習は嫌いだった。内心はずっとやめたかった」

週１回のレッスンに励んだが、うまくできない毎日。何度もゴルフをやめようと思った。

「スコアが出ないし、うまくいかないのがつまらなかった。週１でレッスンして、土日に父や祖父とコースに行ってたけど、やる気もなさすぎた。お金もかかるし、無理矢理やる必要はないと思ってた。でも、いざ両親に『やめる？』と聞かれると、頑固だったのか、やめると言えなかった。でも、小６の時に本気で『やめる』と父に言った。毎日話し合いをして、『今までありがとうございました』と伝えて家の２階に行った。すぐに母が来て『やめるのは簡単。ここまで頑張ってきたし、もう少し頑張ってみたら』と言われ、『じゃあ、続けます』と言った」

ゴルフをやめても、他にやりたいことがなかった。

「幼稚園の時はダンスをやってた。スポーツ全般が好きで、小学生の時も野球やサッカーチームに入りたかったし、中学時代にゴルフをしながらテニスを習っていた。やめて他にやりたいことがなかったからゴルフを続けたんです。本当はやめたいのに『私にはゴルフ以外に何もないんです！』と親に反撃してた（笑い）。その決めゼリフはよく言ってましたね。そこから本気でゴルフに取り組むようになりました」

（後編に続く）

◆伊藤 愛華（いとう・あいか）２００７年９月２６日、東京・練馬区生まれ。１８歳。父・政人さんの影響で、４歳でゴルフを始める。中学時代はテニス、陸上に励む。埼玉栄高３年時の２５年７月に関東ジュニア選手権優勝。同１１月に最終プロテストでトップ合格。ＱＴランク１６位。得意クラブはパター。平均飛距離は２５５ヤード。趣味は友達と遊ぶこと。家族は両親と妹。１６０センチ、５３キロ。