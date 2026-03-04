Snow Man・佐久間主演映画主題歌、初登場14位 HANA、1stアルバム収録曲も初登場【オリコンランキング】
Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が、最新の3月9日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で14位に初登場した。
【動画】Snow Man「オドロウゼ！」MV
本作は、メンバー・佐久間大介主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、「グループによる初週DL数」歴代1位となる11.9万DLを記録し、初登場1位を獲得した。
21位には、7人組ガールズグループ・HANAの「ALL IN」、24位には同じくHANAの「Bloom」が、それぞれ初登場。いずれも、2月23日にデジタル配信開始、25日にCD発売された1stアルバムの収録曲。
「ALL IN」は、メンバー全員による作詞・作曲の楽曲で、ミュージックビデオの監督は彼女らのプロデューサーである、ちゃんみなが務めた。「Bloom」は、クラシエ「いち髪」の新CMソング。HANAがCMキャラクターに就任している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞
