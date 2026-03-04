ILLIT、「Magnetic」が海外女性アーティスト最速累積再生数3億回突破【オリコンランキング】
ILLIT「Magnetic」が、3月4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数105万7379回を記録。累積再生数は3億28万9729回）となり、自身初の累積再生数3億回突破作品となった。
【動画】“HYBEの末娘” ILLITデビュー曲「Magnetic」MV
2024年4月8日付の同ランキング初登場から登場101週目で3億回再生を突破。「3億回再生突破週数」記録において、NewJeans「Ditto」の113週を超え、海外女性アーティスト最速での達成となった。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞
【動画】“HYBEの末娘” ILLITデビュー曲「Magnetic」MV
2024年4月8日付の同ランキング初登場から登場101週目で3億回再生を突破。「3億回再生突破週数」記録において、NewJeans「Ditto」の113週を超え、海外女性アーティスト最速での達成となった。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞