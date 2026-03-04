Snow Man、通算4作目の1位 グループによる歴代最高初週DL数【オリコンランキング】
Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が、3月4日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、1位に初登場。2026年2月16日付での「STARS」に続き自身通算4作目【※1】のデジタルシングル1位を獲得した。
【動画】Snow Man「オドロウゼ！」MV
「STARS」の初週DL数8万2DLを上回り、自己最高初週DL数11万8732DLを記録。グループによる初週DL数記録においても、back number「HAPPY BIRTHDAY」の初週9万1579DLを上回り、歴代1位【※2】となった。初週DL数が10万DLを超えるのは、2020年10月26日付でのLiSA「炎」以来、5年4ヶ月ぶり史上7作目【※3】で、グループでは初の達成となる。
本作は、メンバー・佐久間大介主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。誰もが抱える不安や疲れを吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティブなダンスチューンとなっている。
3位には、2月16日付で初登場1位を獲得した自身の「STARS」がランクイン。週間DL数は4840DLで、累積DL数は9万4667DLとなった。
2位には、7人組ガールズグループ・HANAの2月23日に配信開始した1stアルバム収録曲「Bloom」が初週DL数4841DLで初登場。自身が出演する「いち髪」の新CMソングとなっている。
【※1】Snow Manの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品／「One」「カリスマックス」「STARS」「オドロウゼ！」
【※2】グループによる「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」初週DL数 歴代TOP5（2026年3月9日付現在）／1位：11.9万DL Snow Man「オドロウゼ！」（2026年3月9日付）、2位：9.2万DL back number「HAPPY BIRTHDAY」（2019年3月4日付）、3位：8.5万DL Number_i「3XL」（2026年2月9日付）、4位：8.0万DL Snow Man「STARS」（2026年2月16日付）、5位：7.2万DL Mr.Children「here comes my love」（2018年1月29日付）
【※3】初週DL数10万DL超えのほか作品（達成順）：米津玄師「Lemon」、星野源「アイデア」、米津玄師「海の幽霊」、米津玄師「馬と鹿」、米津玄師「感電」、LiSA「炎」
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞
