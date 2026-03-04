米津玄師“ソロ史上初＆ソロ最速”同時樹立 24週連続1位＆累積再生数4億回突破【オリコンランキング】
米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、3月4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。「連続1位獲得週数」記録を24週連続に伸ばし、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」を超え、歴代単独2位に浮上、ソロアーティスト歴代単独1位記録を自己更新【※1】した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は956万2945回。累積再生数は4億694万4574回となり、2025年9月29日付の同ランキング初登場から登場24週目で4億回再生を突破。「4億回再生突破週数」記録において、こちらもCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」と並ぶ、歴代2位タイ、ソロアーティスト最速での達成となった。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開）主題歌。
M!LKは2週連続でTOP3に2作品がランクイン。週間再生数906万828回で2位に「爆裂愛してる」、週間再生数853万6851回で3位に「好きすぎて滅！」がランクインした。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「連続1位獲得週数」記録※（）内は達成付日／1位：Official髭男dism 「Pretender」 34週連続（2019年6月3日付〜2020年1月20日付）、2位：米津玄師「IRIS OUT」 24週連続（2025年9月29日付〜2026年3月9日付）、3位：Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」 23週連続（2024年2月5日付〜2024年7月8日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日）＞
