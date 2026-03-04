back number「大不正解」、累積再生数1億回突破 自身23作目【オリコンランキング】
back numberの「大不正解」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算23作目の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】back number「大不正解」MV
週間再生数56.2万回（561,546回）を記録。累積再生数は1億47.7万回（100,476,741回）となり、1億回突破は自身通算23作目。歴代単独2位の「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※】を自己更新した。
本作は、俳優・小栗旬が主演を務めた映画『銀魂2 掟は破るためにこそある』（2018年8月17日公開）の主題歌として起用されていた。
【※】「累積再生数1億回突破作品数」記録
1位：Mrs. GREEN APPLE（30作）、2位：back number（23作）、3位：YOASOBI（20作）
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
