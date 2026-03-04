Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、累積再生数9億回突破 YOASOBI「アイドル」に次ぐ歴代2番目の速さで達成【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、オリコン史上5作目で自身初の累積再生数9億回突破作品となった。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」MV
週間再生数602.0万回（6,020,077回）を記録。累積再生数は9億325.3万回（903,253,137回）となり、2024年4月22日付の同ランキング初登場14位から登場99週目で9億回再生を突破。「9億回再生突破週数」記録において、YOASOBI「アイドル」の95週に次ぐ歴代2番目の速さでの達成となった。
本作は、テレビアニメ『忘却バッテリー』の主題歌。通算33週の1位獲得を含め99週連続でTOP30入りを続けている。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
