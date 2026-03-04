Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、累積再生数9億回突破 YOASOBI「アイドル」に次ぐ歴代2番目の速さで達成【オリコンランキング】

