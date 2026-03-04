大森元貴『OITOMA』、ソロ名義で初の1位【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴のソロ活動5周年を記念したアルバム『OITOMA』（オイトマ）が、4日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。「オリコン週間音楽ランキング」【※】において、ソロ名義で初の1位を獲得した。
【動画】大森元貴『OITOMA』リード曲「0.2mm」MV
初週DL数は1.7万DL（17,282DL）。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
本作は、ソロ活動5周年の記念日となる2月24日にリリース。リード曲「0.2mm」は、俳優・山時聡真と菅野美穂のダブル主演映画『90メートル』（3月27日公開）の主題歌として書き下ろされた。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
