Mrs. GREEN APPLE「StaRt」、累積再生数3億回突破 自身通算13作目【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「StaRt」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算13作目【※】の累積再生数3億回突破作品となった。
【写真】「ゼンジン」夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
週間再生数142.7万回（1,427,116回）を記録。累積再生数は3億24.6万回（300,245,768回）。
本作は、2015年7月8日にリリースされたMrs. GREEN APPLEにとってのメジャーデビューミニアルバム『Variety』にリード曲として収録された。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数3億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「インフェルノ」、「ダンスホール」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「僕のこと」、「ライラック」、「Magic」、「ロマンチシズム」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ダーリン」
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
【写真】「ゼンジン」夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
週間再生数142.7万回（1,427,116回）を記録。累積再生数は3億24.6万回（300,245,768回）。
本作は、2015年7月8日にリリースされたMrs. GREEN APPLEにとってのメジャーデビューミニアルバム『Variety』にリード曲として収録された。
「青と夏」、「インフェルノ」、「ダンスホール」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「僕のこと」、「ライラック」、「Magic」、「ロマンチシズム」、「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、「ダーリン」
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞