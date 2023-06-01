【なだれ注意報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町などに発表（雪崩注意報） 4日03:34時点
気象台は、午前3時34分に、なだれ注意報を室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町、壮瞥町、白老町、洞爺湖町、えりも町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市伊達、伊達市大滝、豊浦町などに発表（雪崩注意報） 4日03:34時点
胆振、日高地方では、風雪や大雪、高波、なだれ、電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■苫小牧市
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■登別市
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■伊達市伊達
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■伊達市大滝
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■豊浦町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■壮瞥町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■白老町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■洞爺湖町
□なだれ注意報【発表】
4日にかけて注意
■えりも町
□なだれ注意報【発表】
5日にかけて注意