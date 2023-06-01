NY株式3日（NY時間13:14）（日本時間03:14）
ダウ平均　　　48334.28（-570.50　-1.17%）
ナスダック　　　22433.25（-315.61　-1.39%）
CME日経平均先物　54865（大証終比：-1285　-2.35%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10484.13（-295.98　-2.75%）
独DAX　 23790.65（-847.35　-3.44%）
仏CAC40　 8103.84（-290.48　-3.46%）

米国債利回り
2年債　 　3.502（+0.027）
10年債　 　4.061（+0.027）
30年債　 　4.709（+0.029）
期待インフレ率　 　2.307（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.752（+0.040）
英　国　　4.471（+0.097）
カナダ　　3.251（+0.039）
豪　州　　4.771（+0.138）
日　本　　2.132（+0.056）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝75.19（+3.96　+5.56%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5100.20（-211.40　-3.98%）

ビットコイン（ドル）
68081.38（-1342.35　-1.93%）
（円建・参考値）
1073万9838円（-211756　-1.93%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ