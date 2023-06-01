ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５７０ドル安 ナスダックも１．４％の大幅安
NY株式3日（NY時間13:14）（日本時間03:14）
ダウ平均 48334.28（-570.50 -1.17%）
ナスダック 22433.25（-315.61 -1.39%）
CME日経平均先物 54865（大証終比：-1285 -2.35%）
欧州株式3日終値
英FT100 10484.13（-295.98 -2.75%）
独DAX 23790.65（-847.35 -3.44%）
仏CAC40 8103.84（-290.48 -3.46%）
米国債利回り
2年債 3.502（+0.027）
10年債 4.061（+0.027）
30年債 4.709（+0.029）
期待インフレ率 2.307（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.752（+0.040）
英 国 4.471（+0.097）
カナダ 3.251（+0.039）
豪 州 4.771（+0.138）
日 本 2.132（+0.056）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝75.19（+3.96 +5.56%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5100.20（-211.40 -3.98%）
ビットコイン（ドル）
68081.38（-1342.35 -1.93%）
（円建・参考値）
1073万9838円（-211756 -1.93%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
