【波浪警報】千葉県・銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町などに発表 4日03:32時点
気象台は、午前3時32分に、波浪警報を銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町に発表しました。
北東部では、4日朝から4日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■銚子市
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■旭市
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■山武市
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大網白里市
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■九十九里町
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■横芝光町
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■一宮町
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■長生村
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■白子町
□波浪警報【発表】
4日朝から4日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m