ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は６８３ドル安 ナスダックも１．６％の大幅安
NY株式3日（NY時間12:39）（日本時間02:39）
ダウ平均 48221.70（-683.08 -1.40%）
ナスダック 22379.95（-368.91 -1.62%）
CME日経平均先物 54805（大証終比：-1345 -2.45%）
欧州株式3日終値
英FT100 10484.13（-295.98 -2.75%）
独DAX 23790.65（-847.35 -3.44%）
仏CAC40 8103.84（-290.48 -3.46%）
米国債利回り
2年債 3.502（+0.027）
10年債 4.059（+0.025）
30年債 4.705（+0.025）
期待インフレ率 2.308（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.752（+0.040）
英 国 4.471（+0.097）
カナダ 3.248（+0.036）
豪 州 4.771（+0.138）
日 本 2.132（+0.056）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝75.68（+4.45 +6.25%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5094.00（-217.60 -4.10%）
ビットコイン（ドル）
67971.44（-1452.29 -2.09%）
（円建・参考値）
1072万6573円（-229186 -2.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
