NY株式3日（NY時間12:39）（日本時間02:39）
ダウ平均　　　48221.70（-683.08　-1.40%）
ナスダック　　　22379.95（-368.91　-1.62%）
CME日経平均先物　54805（大証終比：-1345　-2.45%）

欧州株式3日終値
英FT100　 10484.13（-295.98　-2.75%）
独DAX　 23790.65（-847.35　-3.44%）
仏CAC40　 8103.84（-290.48　-3.46%）

米国債利回り
2年債　 　3.502（+0.027）
10年債　 　4.059（+0.025）
30年債　 　4.705（+0.025）
期待インフレ率　 　2.308（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.752（+0.040）
英　国　　4.471（+0.097）
カナダ　　3.248（+0.036）
豪　州　　4.771（+0.138）
日　本　　2.132（+0.056）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝75.68（+4.45　+6.25%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5094.00（-217.60　-4.10%）

ビットコイン（ドル）
67971.44（-1452.29　-2.09%）
（円建・参考値）
1072万6573円（-229186　-2.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ