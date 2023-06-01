シグナが下落 コルダニＣＥＯの退任を発表 後任にエバンコＣＯＯ＝米国株個別 シグナが下落 コルダニＣＥＯの退任を発表 後任にエバンコＣＯＯ＝米国株個別

（NY時間12:51）（日本時間02:51）

シグナ＜CI＞ 278.63（-12.22 -4.20%）



ヘルスケアサービスのシグナ＜CI＞が下落。同社がコルダニＣＥＯの退任を発表したことが嫌気されている模様。コルダニＣＥＯは７月一日付で退任し、エグゼクティブチェアマンに就任。後任のＣＥＯには、現社長兼ＣＯＯのエバンコ氏が昇格する。エバンコ氏はＣＯＯ就任前、同社のＣＦＯを務めていた。なお、同社は２６年の業績見通しを再確認した。



アナリストは「エバンコ氏は常に自然な後継者と見られており、投資家にもよく知られ、社内で複数の上級管理職を歴任してきた」と指摘。また、４９歳のエバンコ氏はヘルスケアサービス業界で最も若いＣＥＯの１人になる一方、在任期間は最も長い部類に入るとも述べた。投資判断は「買い」、目標株価の３０３ドルも維持している。



【企業概要】

米国内外の雇用者・政府機関・ヘルスケアプロバイダーなど向けに、病気や疾患の治療・予測・予防を目的とする薬局・ケア・福利厚生のヘルスケアサービスを提供する。また、米国企業・米国政府や米国外の雇用主など向けの医療保険を扱い、包括的な医療ソリューションを提供する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

