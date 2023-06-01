えなこ“2025年最も多くの表紙を飾った人”に決定 2年連続1位で初の殿堂入り【第3回トップカバーアワード／受賞者一覧】
【モデルプレス＝2026/03/04】3月4日の「雑誌の日」を記念して「第3回トップカバーアワード」が発表。コスプレイヤーのえなこが2024年に続き2年連続で総合1位となり、アワード初となる「トップカバーアワード殿堂⼊り」として表彰された。
【写真】STARTOタレントらズラリ カバー大賞TOP10一覧
2024年・2025年と2年連続で総合1位を獲得し、カバーガール⼤賞から数えると4度の⼤賞受賞。また5年連続の表紙ジャック、写真集やイベント等を通じ、年間を通して最も雑誌表紙で活躍したえなこを、トップカバーアワード初の「殿堂⼊り」として顕彰した。
受賞にあたり、えなこは「グラビア活動を続ける中で、トップカバーアワードは私にとって⼀つの⼤きな⽬標でした。2年連続で1位を取ることができ、そして殿堂⼊りを果たせたこと、本当に嬉しく思っています」と喜びをコメント。また、「2年前に男⼥混合のアワードになった時、正直『どうなるんだろう』と思う気持ちもありました。でも『それでも1位を取る』と決めて挑んできました。その結果が今回の殿堂⼊りにつながったことは、これまで頑張ってきてよかったと思える瞬間です」と伝えた。（modelpress編集部）
1位 えなこ
2位 東雲うみ
2位 向井康⼆
4位 ⽬⿊蓮
5位 渡辺翔太
6位 寺⻄拓⼈
7位 松村北⽃
8位 ⼤橋和也
9位 佐久間⼤介
10位 正⾨良規
オンライン書店「Fujisan.co.jp」で取り揃える雑誌、フリーペーパー、電⼦雑誌等を中⼼に約10,000誌を調査し、1年間で表紙を飾った回数が最も多かった⽅を選出。
調査対象期間：2025年1⽉1⽇〜2025年12⽉31⽇
◆えなこ「トップカバーアワード」初の殿堂入り
◆第3回トップカバーアワード発表
◆選出方法
