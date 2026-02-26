こういうの探してた！【LEPSIM】脱ぎ履きラクラク♡「おしゃれサボ」

ここ数年、足を入れてスッと履けるスライドタイプのシューズの人気が高まっています。その中でコロンとしたシルエットの「サボ」も注目したいアイテムのひとつ。これから取り入れるなら【LEPSIM（レプシィム）】の「おしゃれサボ」をチェック！ 足を入れやすい気軽さはそのままに、厚底のほどよいボリュームや可動式ベルトなど、大人らしさと歩きやすさを両立する工夫が詰まっています。足元から着こなしを更新したい人は見逃さないで。

メッシュ × レザー調素材で軽やかさときれい見えを両立

【LEPSIM】「2WAYスポーティーサボ」\5,990（税込）

可動式のバックストラップが付いた2WAY仕様のサボ。ストラップ部分をアッパー側に倒すとスライドとして気軽に履けて、安定感を加えたい時はバックストラップでかかとをホールド。シーンに合わせて履き方を変えられるのが魅力です。メッシュ素材とレザー調素材を組み合わせたデザインで、オールブラックでも奥行きのあるデザインに仕上げられています。全体に高さを出したプラットフォームソールでスタイルアップも叶いそう。カラーはほかにグレーもあり。

足元に程よいボリュームをプラス

厚底のプラットフォームソールがほどよい存在感をつくるサボは、パンツにもスカートにも馴染みやすそうな一足。靴下でも素足でも履けて、季節を問わず活躍してくれそうです。スナップのようにデニムジャケットとワイドパンツを合わせれば、足元にボリュームが加わって全体のバランスが整い、カジュアルでもどこか大人らしい印象に。サボがシンプルなコーデに軽さと奥行きを添えてくれるはず。

スムースレザー調 × ベルトが上品なムードを演出

【LEPSIM】「2WAYベルト厚底サボ」\6,990（税込）

丸みのあるフォルムに水平ラインのベルトが入ることで、足元に端正なアクセントが加わったサボ。ラフに転びやすいデザインでも、このディテールのおかげで大人らしいニュアンスに。ベルトはかかとに掛けても前に倒しても使える2WAY仕様。なめらかなレザー調素材でカジュアルに寄りすぎず、キレイめなスタイルにも合わせやすそうです。全2色展開。

ソックス合わせで足元の変化を楽しむのも◎

ゆるめのトップスに、ニュアンス柄スカートを合わせたリラックス感のあるスタイル。足元に厚底サボを添えることでほんのり高さが出て、自然とスタイルアップが狙えそうなのが嬉しいポイントです。白ソックスをのぞかせれば軽さが生まれ、サボの重さもやわらぐ仕上がりに。気負わず過ごしたい日でも、大人らしいまとまりをキープできそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K