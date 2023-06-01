『EXITV』5年半の放送に幕 最終回には明石家さんまがサプライズ出演
お笑いコンビ・EXITが出演するフジテレビ『EXITV』（深0：55）が24日に最終回を迎えることを受け、明石家さんまのサプライズ出演が決定した。地上波放送後には同局が運営する動画配信サービスFODで配信される。
【写真】AI？ホンモノどっち…？バキバキに鍛え上げられた兼近の肉体
『EXITV』は、EXITがパーソナリティを務める“日本一ハッピーサンシャイン!?”な深夜のトークバラエティ番組。暗い話題が絶えない現代社会、気が滅入ってしまいがちな真夜中…視聴者やゲストからの相談・お悩みをEXITの2人がトークで明るく照らし、ポジティブに解決してきた。
2020年10月に放送開始し、火曜日の深夜を盛り上げてきた『EXITV』が、24日の放送をもって番組終了。総勢151人のゲストが登場してきた『EXITV』の5年半の最後を締めくくるにふさわしいスペシャルゲストとして、最終回に明石家さんまの出演が決定した
最終回は“ゲストなし”と聞かされ、トーク収録を進めていたEXIT。そんな２人のもとに突然、明石家さんまがサプライズ登場。『ホンマでっか！？TV』で約5年間の共演を通じて距離が縮まり、プライベートでも親交のある大先輩の予想外の登場にEXITの２人も大興奮。驚きながらも、ゲストのお悩みを解決するという番組のコンセプトに沿って、明石家さんまの悩みを聞き出そうとするものの…。
【写真】AI？ホンモノどっち…？バキバキに鍛え上げられた兼近の肉体
『EXITV』は、EXITがパーソナリティを務める“日本一ハッピーサンシャイン!?”な深夜のトークバラエティ番組。暗い話題が絶えない現代社会、気が滅入ってしまいがちな真夜中…視聴者やゲストからの相談・お悩みをEXITの2人がトークで明るく照らし、ポジティブに解決してきた。
最終回は“ゲストなし”と聞かされ、トーク収録を進めていたEXIT。そんな２人のもとに突然、明石家さんまがサプライズ登場。『ホンマでっか！？TV』で約5年間の共演を通じて距離が縮まり、プライベートでも親交のある大先輩の予想外の登場にEXITの２人も大興奮。驚きながらも、ゲストのお悩みを解決するという番組のコンセプトに沿って、明石家さんまの悩みを聞き出そうとするものの…。