　4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1470円安の5万4680円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては1599.05円安。出来高は3万8016枚となっている。

　TOPIX先物期近は3659ポイントと前日比108.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は113.17ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54680　　　　 -1470　　　 38016
日経225mini 　　　　　　 54685　　　　 -1465　　　611484
TOPIX先物 　　　　　　　　3659　　　　-108.5　　　 40620
JPX日経400先物　　　　　 33115　　　　　-985　　　　4939
グロース指数先物　　　　　 721　　　　　 -16　　　　2853
東証REIT指数先物　　売買不成立

