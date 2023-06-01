日経225先物：4日2時＝1470円安、5万4680円
4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1470円安の5万4680円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては1599.05円安。出来高は3万8016枚となっている。
TOPIX先物期近は3659ポイントと前日比108.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は113.17ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54680 -1470 38016
日経225mini 54685 -1465 611484
TOPIX先物 3659 -108.5 40620
JPX日経400先物 33115 -985 4939
グロース指数先物 721 -16 2853
東証REIT指数先物 売買不成立
