¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡Û¸¶ËÅÚ¡¡½àÍ¥¿Ê½ÐÀï£±¹æÄú¤ò¥²¥Ã¥È¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌµÍß¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö°¦ÃÎ¥Ð¥¹ÇÕÁèÃ¥¡¡£Á£Â£Ã¥Ä¥¢¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£³Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¿Ê½ÐÀï¤Ë¿Ê¤à£²£´Áª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ËÅÚ¡Ê£´£µ¡áÀÅ²¬¡Ë¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÁö¤Î£´ÆüÌÜ£¶£Ò¤òÅòÀî¹À»Ê¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¾è¤¸¤¿¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÇÀ©¤·¤ÆÇòÀ±Äù¤á¡££´°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤·¤Æ½àÍ¥¿Ê½ÐÀï¤Î£±¹æÄú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Æ¤Ð£±¹æÄú¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌµÍß¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡£ÅòÀî¤µ¤ó¤Ï¿¤Ó¤ë¤·¤¢¤ÎÅ¸³«¤«¤é¤Ç¤â°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÅ¸³«¤òÆÍ¤±¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÂ¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¥¤¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²¤Æ½àÍ¥ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¡£