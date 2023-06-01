NY株式3日（NY時間11:17）（日本時間01:17）
ダウ平均　　　48043.49（-861.29　-1.76%）
ナスダック　　　22362.75（-386.11　-1.70%）
CME日経平均先物　54315（大証終比：-1835　-3.40%）

欧州株式3日GMT16:17
英FT100　 10441.38（-338.73　-3.14%）
独DAX　 23771.60（-866.40　-3.52%）
仏CAC40　 8101.62（-292.70　-3.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.516（+0.041）
10年債　 　4.065（+0.031）
30年債　 　4.707（+0.027）
期待インフレ率　 　2.313（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.775（+0.063）
英　国　　4.510（+0.136）
カナダ　　3.267（+0.055）
豪　州　　4.771（+0.138）
日　本　　2.132（+0.056）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝76.89（+5.66　+7.95%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5131.50（-180.10　-3.39%）

ビットコイン（ドル）
68401.56（-1022.17　-1.47%）
（円建・参考値）
1079万3082円（-161288　-1.47%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ