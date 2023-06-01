ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は８６１ドル安 ナスダックも１．７％の大幅安
NY株式3日（NY時間11:17）（日本時間01:17）
ダウ平均 48043.49（-861.29 -1.76%）
ナスダック 22362.75（-386.11 -1.70%）
CME日経平均先物 54315（大証終比：-1835 -3.40%）
欧州株式3日GMT16:17
英FT100 10441.38（-338.73 -3.14%）
独DAX 23771.60（-866.40 -3.52%）
仏CAC40 8101.62（-292.70 -3.49%）
米国債利回り
2年債 3.516（+0.041）
10年債 4.065（+0.031）
30年債 4.707（+0.027）
期待インフレ率 2.313（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.775（+0.063）
英 国 4.510（+0.136）
カナダ 3.267（+0.055）
豪 州 4.771（+0.138）
日 本 2.132（+0.056）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝76.89（+5.66 +7.95%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5131.50（-180.10 -3.39%）
ビットコイン（ドル）
68401.56（-1022.17 -1.47%）
（円建・参考値）
1079万3082円（-161288 -1.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48043.49（-861.29 -1.76%）
ナスダック 22362.75（-386.11 -1.70%）
CME日経平均先物 54315（大証終比：-1835 -3.40%）
欧州株式3日GMT16:17
英FT100 10441.38（-338.73 -3.14%）
独DAX 23771.60（-866.40 -3.52%）
仏CAC40 8101.62（-292.70 -3.49%）
米国債利回り
2年債 3.516（+0.041）
10年債 4.065（+0.031）
30年債 4.707（+0.027）
期待インフレ率 2.313（+0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.775（+0.063）
英 国 4.510（+0.136）
カナダ 3.267（+0.055）
豪 州 4.771（+0.138）
日 本 2.132（+0.056）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝76.89（+5.66 +7.95%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5131.50（-180.10 -3.39%）
ビットコイン（ドル）
68401.56（-1022.17 -1.47%）
（円建・参考値）
1079万3082円（-161288 -1.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ